Royauté: Charles III confronté à une question gênante sur Andrew

L’affaire Jeffrey Epstein suscite de nouveau un fort intérêt médiatique et des réactions autour de la famille royale, après la diffusion de nouveaux documents fin janvier qui détailleraient davantage les liens entre Andrew Mountbatten-Windsor et le financier.

L’affaire Jeffrey Epstein suscite de nouveau un fort intérêt médiatique et des réactions autour de la famille royale, après la diffusion de nouveaux documents fin janvier qui détailleraient davantage les liens entre Andrew Mountbatten-Windsor et le financier.

Ce lundi 9 février, lors d’une visite au manoir médiéval de Samlesbury Hall, près de Preston dans le Lancashire, le roi Charles III a été interpellé par un membre du public qui l’a questionné sur son frère cadet et la date à laquelle il en avait eu connaissance. La foule a hué l’intervenant et l’a invité à se taire, selon le quotidien The Sun.

Le souverain avait déjà été interpellé sur sa relation avec Andrew lors d’un déplacement dans l’Essex quelques jours plus tôt. Quelques heures après son passage à Samlesbury Hall, le palais de Buckingham a publié un communiqué indiquant que c’était à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux accusations précises et que la famille soutiendrait la police de Thames Valley si elle sollicitait son concours.

Publicité

Kate et William publient une déclaration et prennent leurs distances

Le même 9 février, un porte-parole du palais de Kensington a diffusé une déclaration au nom de Kate et William, affirmant qu’ils étaient « profondément inquiets » par les révélations qui continuent d’émerger et qu’ils pensaient aux victimes des crimes imputés au financier américain.

Depuis que Andrew a perdu ses titres et décorations, le couple princier s’est éloigné de lui. Sa fille Eugenie d’York s’est également détournée de son père, contribuant à un isolement croissant du second fils de la reine Elizabeth II.