Royaume-Uni: le roi Charles III sera « oint, béni et consacré » le 6 mai 2023 à Londres

La date a été dévoilée ce mardi soir par le Palais de Buckingham : le couronnement du roi Charles III aura lieu le 6 mai 2023 à Londres. Une cérémonie plus courte, moins coûteuse et plus représentative que par le passé, selon le souhait du roi.

Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023 à l’abbaye de Westminster à Londres, aux côtés de son épouse la reine consort Camilla, lors d’une cérémonie tournée vers l’avenir ​, a annoncé mardi 11 octobre le Palais de Buckingham. Huit mois après le décès de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte le 8 septembre à l’âge de 96 ans, la cérémonie religieuse sera dirigée comme le veut la tradition par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby.

Charles III, 73 ans, sera « oint, béni et consacré » ​par le chef spirituel de l’Église anglicane, dont le monarque est le gouverneur suprême. « Le couronnement reflètera le rôle du monarque aujourd’hui et sera tourné vers l’avenir, tout en étant enraciné dans la longue tradition et la pompe de la monarchie « , a précisé le palais de Buckingham dans un communiqué.

Décédée de vieillesse

Voilà près d’un mois que la reine Elizabeth II est décédée de vieillesse, dans son château de Balmoral en Ecosse. Un deuil national de 10 jours avait suivi : des dizaines de milliers de personnes sont venues du Royaume-Uni et d’ailleurs pour lui rendre un dernier hommage et se recueillir devant son cercueil. Ses funérailles ont eu lieu en présence de près de 2 000 personnes, le 19 septembre dernier.