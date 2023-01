Royaume-Uni : le PM Rishi Sunak écope d’une amende pour avoir conduit sans ceinture de sécurité

La police britannique a infligé aujourd’hui une amende au Premier ministre Rishi Sunak pour ne pas avoir porté de ceinture de sécurité dans une voiture en mouvement lors du tournage d’une vidéo pour les réseaux sociaux.

Bien que Premier ministre, il n’a bénéficié d’aucune clémence. Rishi Sunak a écopé d’une amende pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité dans une voiture lors du tournage d’une vidéo devenue virale jeudi sur les réseaux sociaux.

Selon la BBC, un porte-parole du gouvernement a déclaré que Rishi Sunak « reconnaît pleinement qu’il s’agissait d’une erreur et a présenté ses excuses », ajoutant qu’il allait bien payer l’amende. La police de Lancashire a par ailleurs publié vendredi soir un tweet sous-entendant cette sanction.

« Suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un individu ne portant pas sa ceinture de sécurité, alors qu’il était passager dans une voiture en mouvement dans le Lancashire, nous avons aujourd’hui délivré à un homme de 42 ans de Londres une offre conditionnelle de peine forfaitaire », peut-on lire sur la publication.

Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL