Royaume-Uni : le musée de l’Université de Cambridge va restituer 116 bronzes du Bénin au Nigeria
Des objets d’art ont été dérobés en 1897 par l’armée britannique lors du sac de Benin City.
Ces pièces comprenaient principalement des sculptures réalisées en bois et en ivoire, ainsi que des têtes commémoratives.
Les vols ont eu lieu à Benin City, qui était alors la capitale du royaume du Bénin.
La ville concernée se situe dans la partie méridionale de l’actuel Nigeria.
Les éléments précités — sculptures en bois, œuvres en ivoire et têtes commémoratives — constituent l’essentiel des objets emportés lors de cette opération militaire en 1897.
