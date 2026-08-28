BENIN WEB TV

Royaume-Uni: l’artiste nigérian Poco Lee inculpé de cinq infractions sexuelles

L’artiste et danseur nigérian Poco Lee fait face à cinq accusations à caractère sexuel au Royaume-Uni. La justice britannique lui reproche notamment deux viols, une tentative de viol et deux agressions sexuelles avec pénétration.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Célébrité
33vues
Royaume-Uni: l’artiste nigérian Poco Lee inculpé de cinq infractions sexuelles
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

L’artiste et danseur nigérian Iweh Odinaka, connu sous le nom de scène Poco Lee, a été inculpé de cinq infractions à caractère sexuel au Royaume-Uni. Selon Arise News, les poursuites ont été confirmées par le tribunal de la Couronne de Snaresbrook, à Londres. L’artiste est notamment accusé d’une tentative de viol, de deux viols ainsi que de deux agressions sexuelles avec pénétration. Les faits reprochés font désormais l’objet d’une procédure judiciaire au Royaume-Uni.

James Baker, responsable de l’équipe administrative du tribunal de la Couronne de Snaresbrook, aurait confirmé l’existence de ces accusations dans une correspondance adressée à des médias nigérians. À ce stade, il s’agit d’accusations et non d’une condamnation. La procédure judiciaire devra déterminer les faits et les responsabilités de l’artiste, conformément au principe de présomption d’innocence.

Figure connue de la scène culturelle nigériane, Poco Lee s’est notamment fait remarquer par ses performances de danse et ses collaborations avec plusieurs artistes majeurs de l’industrie musicale du pays. L’affaire est désormais entre les mains de la justice britannique, tandis que les prochaines étapes de la procédure permettront de préciser les charges retenues contre lui et les suites qui leur seront données.


Articles liés

Mimie Mathy annoncée dimanche dans le Portrait de la semaine de Sept à HuitMimie Mathy annoncée dimanche dans le Portrait de la semaine de Sept à HuitGironde : Philippe Etchebest annoncé à Lacanau pour un concert solidaire le 30 aoûtGironde : Philippe Etchebest annoncé à Lacanau pour un concert solidaire le 30 aoûtJulien Courbet dit que Cyril Hanouna a produit sans bénéfice le concert SOS Solidarité IncendiesJulien Courbet dit que Cyril Hanouna a produit sans bénéfice le concert SOS Solidarité IncendiesTekno relance le débat sur les origines de l’AfrobeatsTekno relance le débat sur les origines de l’Afrobeats

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV