Royaume-Uni: l’artiste nigérian Poco Lee inculpé de cinq infractions sexuelles

L’artiste et danseur nigérian Poco Lee fait face à cinq accusations à caractère sexuel au Royaume-Uni. La justice britannique lui reproche notamment deux viols, une tentative de viol et deux agressions sexuelles avec pénétration.

L’artiste et danseur nigérian Iweh Odinaka, connu sous le nom de scène Poco Lee, a été inculpé de cinq infractions à caractère sexuel au Royaume-Uni. Selon Arise News, les poursuites ont été confirmées par le tribunal de la Couronne de Snaresbrook, à Londres. L’artiste est notamment accusé d’une tentative de viol, de deux viols ainsi que de deux agressions sexuelles avec pénétration. Les faits reprochés font désormais l’objet d’une procédure judiciaire au Royaume-Uni.

James Baker, responsable de l’équipe administrative du tribunal de la Couronne de Snaresbrook, aurait confirmé l’existence de ces accusations dans une correspondance adressée à des médias nigérians. À ce stade, il s’agit d’accusations et non d’une condamnation. La procédure judiciaire devra déterminer les faits et les responsabilités de l’artiste, conformément au principe de présomption d’innocence.

Figure connue de la scène culturelle nigériane, Poco Lee s’est notamment fait remarquer par ses performances de danse et ses collaborations avec plusieurs artistes majeurs de l’industrie musicale du pays. L’affaire est désormais entre les mains de la justice britannique, tandis que les prochaines étapes de la procédure permettront de préciser les charges retenues contre lui et les suites qui leur seront données.



