Tekno relance le débat sur les origines de l’Afrobeats

Le chanteur nigérian Tekno a relancé le débat sur les origines de l’Afrobeats en minimisant le rôle de Fela Kuti dans l’émergence du genre. Tout en reconnaissant l’influence majeure de la légende nigériane, il estime que d’autres artistes, comme Oliver De Coque, méritent davantage de reconnaissance.

Le chanteur nigérian Augustine Miles Kelechi, plus connu sous le nom de Tekno, a suscité la controverse après avoir remis en question le rôle attribué à Fela Anikulapo-Kuti dans l’histoire de l’Afrobeats. Lors d’une récente interview accordée à Hot 97 FM, à New York, l’artiste a estimé que Fela Kuti ne pouvait pas être considéré comme l’unique figure à l’origine de l’évolution du genre musical. Tekno a notamment cité plusieurs grandes figures de la musique nigériane, parmi lesquelles Oliver De Coque, dont la contribution à l’essor des sonorités africaines mériterait, selon lui, davantage de reconnaissance.

Le chanteur estime que Fela Kuti, qui demeure une figure majeure de la musique africaine et l’un des pionniers de l’Afrobeat, a bénéficié d’une exposition internationale plus importante. Selon Tekno, ses nombreux voyages et son sens de la promotion lui auraient également permis d’occuper une place centrale dans le récit autour des origines du genre. Tout en reconnaissant l’immense héritage laissé par Fela Kuti, Tekno considère donc que l’histoire de l’Afrobeats doit être racontée de manière plus large, en intégrant d’autres artistes ayant contribué à son développement. Ses déclarations ont rapidement relancé les discussions sur les véritables origines et les différentes influences ayant façonné la musique africaine contemporaine.







