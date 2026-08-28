Julien Courbet dit que Cyril Hanouna a produit sans bénéfice le concert SOS Solidarité Incendies

M6 et RTL ont diffusé jeudi 27 août depuis l’Arkéa Arena de Floirac le concert caritatif SOS Solidarité Incendies, dont les bénéfices doivent être reversés à la Fondation de France pour les populations touchées par les feux de l’été. Sur RTL, Julien Courbet a déclaré que Cyril Hanouna avait produit l’émission de télévision sans en tirer de bénéfice.

Présentée par Julien Courbet, Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean, la soirée prolonge l’appel à la générosité lancé le 27 juillet par la Fondation de France. Parmi les incendies de l’été, le foyer de Saumos, en Gironde, avait atteint 42 000 hectares au 29 juillet, selon la préfecture.

Cyril Hanouna est aussi revenu le 14 mai sur ses débuts sur M6, dans l’émission Tout beau tout neuf. Il y a raconté avoir d’abord refusé un casting pour prendre les commandes du Morning Live avant que la discussion ne s’oriente directement vers les conditions de son arrivée.

L’animateur a ajouté qu’une première proposition à 6 000 euros par mois avait finalement été portée à 10 000 euros après négociation. Il a rattaché cet épisode à ses débuts sur la chaîne, au moment où M6 cherchait un nouveau visage pour sa matinale.

La version du Morning Live animée par Cyril Hanouna a été lancée le 3 mars 2003 avant d’être arrêtée le 27 juin de la même année.