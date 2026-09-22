Meg Ryan et Jack Quaid partagent leur premier tapis rouge

Meg Ryan et son fils Jack Quaid ont posé ensemble pour la première fois sur un tapis rouge, samedi 19 septembre à Los Angeles, pendant la soirée inaugurale du Lucas Museum of Narrative Art.

Cette apparition commune reste rare pour l’actrice et le comédien, qui mène sa propre carrière à Hollywood. Leur précédente sortie publique largement relayée remontait à un match des Knicks en 2017.

La soirée précédait l’ouverture du musée au public, prévue le 22 septembre. Fondé par le cinéaste George Lucas et Mellody Hobson, l’établissement est consacré à l’art narratif, du cinéma à l’illustration.

Jack Quaid, fils de Meg Ryan et Dennis Quaid, s’est fait connaître au cinéma avec Hunger Games avant de tenir l’un des rôles principaux de la série The Boys. Sa mère avait déjà défendu son parcours face aux critiques visant les enfants de célébrités.

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En 2015, Meg Ryan avait également dirigé son fils dans Ithaca, où Jack Quaid interprète Marcus Macauley.