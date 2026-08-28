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Gironde : Philippe Etchebest annoncé à Lacanau pour un concert solidaire le 30 août

Philippe Etchebest et son groupe Chef & The Gang sont annoncés en concert gratuit dimanche 30 août 2026 à partir de 17h30 sur la Grande Scène du front de mer de Lacanau Océan, pour une collecte destinée aux sinistrés des incendies de Gironde.

Anne Sophie
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Gironde : Philippe Etchebest annoncé à Lacanau pour un concert solidaire le 30 août
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La Ville de Lacanau indique que l’entrée sera libre et que les dons seront intégralement collectés par le Secours populaire. La programmation municipale présente cette soirée comme un rendez-vous ouvert au public sur le littoral girondin.

La veille, le concert SOS Solidarité Incendies organisé à l’Arkéa Arena de Floirac a été diffusé en direct sur M6, M6+ et RTL. M6 précise que l’intégralité des bénéfices de cette soirée est reversée à la Fondation de France.

Selon le gouvernement français, le feu de Saumos, déclenché le 22 juillet 2026, avait parcouru 42 000 hectares en Gironde et entraîné 220 000 évacuations au 27 juillet. Ces chiffres donnent la mesure du sinistre auquel les initiatives de solidarité cherchent à répondre.

La programmation publiée par la Ville de Lacanau prévoit Dougy, Antidote et LhL en première partie avant Chef & The Gang.

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