Channing Tatum nie être derrière le compte qui attaquait Zoë Kravitz

Channing Tatum a démenti, lundi 21 septembre 2026, être derrière un compte Instagram anonyme qui publiait des commentaires hostiles sur son ancienne fiancée Zoë Kravitz et son nouveau compagnon, Harry Styles.

Le compte @bidness_nonya avait attiré l’attention après avoir commenté plusieurs publications consacrées au couple. Le fait que l’acteur de Magic Mike suivait ce profil a alimenté les soupçons sur les réseaux sociaux, sans qu’aucune preuve publique n’établisse qu’il en était le propriétaire.

Dans une story publiée sur son compte certifié, Channing Tatum a qualifié ces spéculations d’absurdes. Il a également demandé pourquoi il suivrait un compte clandestin s’il cherchait précisément à éviter qu’un lien soit fait avec lui, avant d’affirmer qu’il ne possède qu’un seul compte Instagram, @channingtatum.

People et Entertainment Weekly ont rapporté séparément ce démenti. Le compte mis en cause paraît désormais inactif. Entertainment Weekly relève aussi qu’une créatrice de contenu spécialisée dans l’actualité people l’a présenté comme un ancien compte de fans, tandis que Cosmopolitan indique que le profil aurait changé plusieurs fois de propriétaire. Ces éléments n’ont pas été établis directement par Instagram.

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Channing Tatum et Zoë Kravitz ont commencé leur relation en 2021, avant de se fiancer en 2023 puis de se séparer en octobre 2024. People a annoncé en avril 2026 les fiançailles de l’actrice avec Harry Styles.