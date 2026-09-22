Zelda Williams demande de laisser Robin Williams « reposer » après une fausse vidéo IA

La réalisatrice Zelda Williams a dénoncé, lundi 21 septembre 2026, une vidéo créée par intelligence artificielle qui fait faussement parler son père Robin Williams de théories complotistes. Elle demande que l’on cesse d’utiliser son image et sa voix.

Présentée comme un enregistrement privé, la séquence n’a rien d’authentique, a-t-elle expliqué dans une story Instagram relayée par People et Variety. Zelda Williams dit avoir reconnu une voix artificielle, éloignée de celle de l’acteur.

Sa colère vise autant les internautes qui ont cru à la vidéo que la personne à l’origine de sa fabrication. Elle lui a demandé de laisser son père « reposer » et a rappelé qu’un homme mort ne peut pas servir de porte-parole à des messages qu’il n’a jamais tenus.

La cinéaste de 37 ans avait déjà pris position contre les recréations numériques de Robin Williams. En 2023, elle avait souligné que les artistes décédés ne pouvaient pas consentir à l’exploitation de leur apparence ou de leur voix. En 2025, elle avait demandé aux internautes de ne plus lui envoyer de vidéos générées par IA mettant son père en scène.

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Robin Williams, père de trois enfants, est mort le 11 août 2014 à l’âge de 63 ans. L’acteur reste associé à des films comme Good Will Hunting, Madame Doubtfire et Le Cercle des poètes disparus.