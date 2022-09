Roseline Layo: la chanteuse Ivoirienne dévoile la date de son mariage avec…

Après la grosse polémique liée à sa situation matrimoniale, Roseline Layo s’apprête actuellement à convoler en justes noces avec l’homme qui fait battre son cœur. L’information a été donnée par la chanteuse ivoirienne lors d’une récente sortie médiatique.

Roseline Layo est sans doute la grosse révélation de la musique Ivoirienne de l’année. Révélée au public grâce à son morceau Donnez-nous un peu, devenu un véritable hit pour les célibataires, plusieurs internautes avaient très vite fait le rapprochement entre ce morceau et la vie privée de la chanteuse.

Alors qu’elle s’est vu attribuée le statut de célibataire, la chanteuse est sortie de son silence pour montrer qu’elle n’est plus un cœur à prendre en publiant une vidéo d’elle en compagnie de son homme. Cependant, ce geste de la chanteuse n’a pas vraiment convaincu les plus sceptiques.

« il y a deux jours, j’ai posté la vidéo de mon mari et de moi…alors les gens ont dit que mon mari n’a pas porté d’alliance…le jour où on m’a dotée devant la nation, c’est là qu’on m’a dit veux-tu m’épouser et j’ai dit OUI et c’est normal que lui il n’ait pas encore sa bague parce que là on n’est pas encore mariés…’’, avait-elle déclaré sur le plateau de la 3.

Quelques semaines après cette polémique, la chanteuse qui enchaine les sorties médiatiques ces derniers jours dans le cadre de la promotion de son premier album vient d’annoncer une nouvelle à ses fans. Invitée récemment sur People Actu, la chanteuse a donné des détails sur son mariage civil avec son chéri. « On va se marier le 1er octobre à l’hôtel communal de Cocody », a-t-elle annoncé. Une bonne nouvelle qui suscite déjà avalanche de réactions sur la toile.