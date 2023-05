Roseline Layo: la chanteuse au cœur d’une vive polémique après le succès de « Môgô Fariman »

- Advertisement -

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie d’un extrait de son nouveau morceau Môgô Fariman qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, Roseline Layo vient de se retrouver au cœur d’une polémique en raison d’une affaire de robe.

Roseline Layo est une artiste talentueuse, dont la popularité ne cesse de croître grâce à sa voix remarquable et à son talent incontestable. En pleine forme ces derniers jours, la chanteuse dont la voix passe en boucle sur tous les réseaux sociaux se retrouve actuellement au cœur d’une vive polémique, suite à une affaire de robe jugée trop osée.

Dans le cadre du tournage du clip de son dernier projet « Joli garçon », la chanteuse a opté pour une robe noire sans bretelles qui mettait en évidence sa poitrine, ne correspondant pas à sa morphologie. De plus, la robe moulante laissait entrevoir la gaine qu’elle portait en dessous. L’image de cette tenue a fuité et s’est rapidement propagée sur la toile, suscitant une avalanche de réactions négatives à l’encontre de la chanteuse.

Les critiques ont fusé de toutes parts, visant non seulement la star elle-même, mais aussi son équipe et même son mari qui est également son manager, les accusant d’être de mauvais conseillers. Les commentaires expriment une désapprobation quant au choix vestimentaire de Roseline Layo, soulignant que la tenue ne la met pas en valeur et que la présence de la gaine est trop visible. Certains internautes recommandent à la chanteuse d’opter pour des vêtements plus adaptés à sa morphologie et de choisir un style qui correspond à son image artistique.

« Je l’aime et je l’apprécie en tant qu’artiste mais la tenue ne la met pas en valeur et on sens trop la gaine en dessous« , « Toi tu n’as de bons seins et c’est toi qui va copier un modèle comme ça » « Souvent porte ceux qui va avec ta forme tantie« , « qui es ton conseiller vestimentaire vraiment je bustier tombe vraiment ce style ne te vas pas quand on prend un style musical on prend le style qui va avec« , « Tu n’a pas besoin de buzz, tu es une artiste vraiment très douée, tu chantes bien et tu ne fais que grimper au sommet. Donc soit relaxe, habille toi convenablement selon ta morphologie« , peut-on lire entre autre lire dans les commentaires.

« Je ne dois ventre plat à personne… »

Pourtant la chanteuse avait il y a quelques mois répondu aux critiques sur sa morphologie notamment son ventre. « Je dis, je ne dois pas ventre plat à quelqu’un, il y a des femmes qui ont fait 15 ou 20 enfants et puis elles sont encore intactes comme dans leur jeunesse, comme dans leurs premières rencontres avec leurs chéris. Par contre nous autres, qui avons fait 1 et 2 enfants, DIEU nous a pas fait cette grâce mais il nous a fait la grâce dans autre chose », avait-elle indiqué dans une vidéo sur Tik Tok.

Pour l’heure la chanteuse qui semble être trop préoccupée par la promotion de son nouvel album n’a pas encore répondu aux nouvelles critiques acerbes que lui a valu sa robe.

