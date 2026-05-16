Mort d’Émile : incendie visant la maison de ses grands-parents, une personne arrêtée

Incendie suspect la nuit dernière au Haut‑Vernet : la maison secondaire des grands‑parents d’Émile a été la cible de plusieurs départs de feu vers 00h30, a-t-on appris. Les flammes ont été rapidement maîtrisées par les pompiers, tandis qu’un homme de 78 ans a été interpellé et placé en garde à vue, les gendarmes ayant relevé une forte odeur d’essence sur les lieux.

La disparition du petit Émile, révélée le 8 juillet 2023 alors qu’il se trouvait chez ses grands‑parents, avait marqué les esprits et donné lieu à de longues recherches et à des investigations judiciaires. Le corps de l’enfant n’avait pas été retrouvé dans un premier temps ; une randonneuse a finalement découvert ultérieurement des restes identifiés comme le crâne et des vêtements de l’enfant.

Dans les mois qui ont suivi, plusieurs membres de la famille avaient déjà été entendus par les enquêteurs : un an après la découverte macabre, les grands‑parents d’Émile et deux de leurs enfants avaient été placés en garde à vue pour des faits d’homicide volontaire et de recel de cadavre, puis relâchés 48 heures plus tard en raison d’éléments jugés insuffisants pour une mise en examen.

La maison secondaire visée par des départs de feu

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune habitant du quartier a contacté les gendarmes après avoir constaté plusieurs départs de feu à proximité de la résidence secondaire des grands‑parents du petit garçon. Selon Le Parisien, l’alerte a été donnée aux alentours de minuit 30.

Les secours sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser les flammes, limitant les dégâts matériels, a déclaré Antoine Pesme, procureur de la République de Digne‑les‑Bains. Aucun occupant n’était présent dans la maison au moment de l’incident et il n’y a eu ni blessé ni victime à déplorer.

Sur place, les enquêteurs ont noté « une forte odeur d’essence », élément qui amène à envisager la piste d’un acte volontaire, selon les premiers constats des gendarmes. Les investigations techniques et les relevés doivent préciser l’origine des départs de feu et l’importance des dégâts sur la structure.

Un homme de 78 ans a été rapidement appréhendé par les forces de l’ordre. Les gendarmes indiquent qu’il n’était pas connu des services et qu’il avait réservé la veille une chambre d’hôtel dans la commune, où il avait été interpellé sans opposer de résistance.

Au moment de son interpellation, le septuagénaire présentait, selon les enquêteurs, une odeur d’essence. Il s’était renseigné auparavant sur le lieu de résidence de la famille Vedovini, ce qui a motivé son placement en garde à vue pour être entendu sur les faits.

Le suspect, domicilié à Marseille et né en mars 1948, a été placé en garde à vue.