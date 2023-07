Ronaldo: « Vinicius ne savait même pas contrôler un ballon du pied gauche »

-Publicité-

Dans le podcast Mano à Mano, la légende Ronaldo « R9 » a critiqué la structure de formation du football au Brésil. Il s’est servi notamment de l’exemple de son jeune compatriote Vinicius Jr.

Pour la légende du Real Madrid, la formation prodiguée au Brésil dans le football ne permet plus au jeune de faire face convenablement au football européen. « Vinicius ne savait même pas contrôler un ballon du pied gauche. Ils ne l’ont pas préparé correctement parce qu’ils ne se sont pas améliorés sur le plan technique », a-t-il déclaré, relayé par Real France.

Le propriétaire de Valladolid en Espagne et de Cruzeiro au Brésil, a déclaré que Vini était arrivé en Espagne « sans être affiné », ce qui a même déclenché des spéculations sur d’éventuels prêts à des équipes de niveau inférieur.

- Publicité-

Il ajoute: « Pendant de nombreuses années, les talents qui sont partis l’ont fait parce qu’ils étaient des talents et souvent bruts. Un cas très clair est celui de Vini Jr. Il a été vendu au Real Madrid à l’âge de 18 ans. Il s’est beaucoup amélioré grâce à des programmes d’entraînement, à une méthodologie professionnelle et à l’aide de grands professionnels. Il a changé du jour au lendemain en l’espace de deux ans. Aujourd’hui, il est le joueur le plus décisif du football mondial », explique el Fenómeno.

Une sortie qui devrait faire réagir au Brésil. Le pays doit trouver le moyen de mieux préparer ses jeunes joueurs, qui sont souvent ciblés dès leur plus jeune âge par les cadors européens. Outre Vinicius Jr, des jeunes talents comme Rodrygo, Reiner ou encore Lucas Paqueta ont rejoint le vieux continent. Certains ont su s’adapter au football en Europe, d’autres non.

Articles similaires