Ronaldo ou Messi ? Le nouveau venu de Manchester United, Rasmus Hojlund, choisit son camp

Rasmus Hojlund a révélé comment Cristiano Ronaldo l’a inspiré lors de son voyage à Manchester United. L’attaquant danois de 20 ans a idolâtré CR7 en grandissant et espère devenir une icône de la Premier League, tout comme la légende portugaise.

Hojlund a connu un début de saison faste avec les Red Devils, trouvant le fond des filets cinq fois en quatre matches de Ligue des champions. Cependant, en Premier League, la situation a été différente puisqu’il n’a marqué aucun but ni de passe décisive en huit apparitions.

S’adressant à TeamViewer Diaries, l’ancien homme d’Atalanta a déclaré: « Cristiano Ronaldo a toujours été comme mon idole en grandissant. J’ai toujours pensé qu’il était le meilleur joueur de football du monde et j’ai juste essayé d’apprendre de lui. Il est probablement aussi le plus grand buteur de tous les temps (…) J’ai toujours regardé Ronaldo à l’époque où il était plutôt un dribbleur et maintenant il est un vrai buteur. »

Hojlund espère enfin mettre fin à ses difficultés devant le but lorsque les Red Devils se rendront à Goodison Park pour affronter Everton après la trêve internationale.

