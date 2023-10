Ronaldinho s’incline : « Ce joueur a révolutionné le football. C’est mon dribbleur préféré »

Ronaldinho, l’ancienne star brésilienne du football, a loué les qualités exceptionnelles de Ronaldo Nazário, qu’il considère comme son dribbleur préféré.

Selon Ronaldinho, Ronaldo a apporté une véritable révolution dans le monde du football grâce à son talent et à sa polyvalence sur le terrain. En associant la force physique, la vitesse et la technique, Ronaldo était capable d’accomplir des prouesses incroyables que personne n’avait jamais vues auparavant. Son jeu était tout simplement époustouflant. Ronaldinho affirme avoir beaucoup appris rien qu’en observant Ronaldo jouer.

«Mon dribbleur préféré ? Pour moi, Ronaldo a transformé le football. Il (Ronaldo Nazário) était le numéro 1. Il a révolutionné la manière de jouer au football, combinant force, vitesse et technique. Il avait tout. Il a commencé à réaliser des prouesses que personne n’avait jamais vues auparavant. J’ai beaucoup appris en le regardant jouer, et nous avons même partagé le terrain ensemble», a déclaré Ronaldinho lors d’une interview recueillie par la chaîne officielle RMC Sport.

Ce qui rend les propos de Ronaldinho encore plus remarquables, c’est qu’il a eu la chance de partager le terrain avec son idole. Pouvoir jouer aux côtés de Ronaldo a été une expérience marquante pour le Ballon d’Or 2002, qui a certainement été inspiré par l’excellence et le génie de son coéquipier.

Le témoignage de Ronaldinho met en évidence l’impact durable de Ronaldo sur le football et l’influence qu’il a eue sur de nombreux joueurs, y compris des talents aussi exceptionnels que Ronaldinho lui-même. Ronaldo Nazário est et restera une légende du football, un joueur qui a changé la donne et qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de ce sport passionnant.