Romelu Lukaku revient sur sa saison mitigée avec Chelsea

Dans un entretien accordé à DAZN, Romelu Lukaku a évoqué son parcours avec Chelsea la saison dernière. Le belge a notamment pointé du doigt ce qui n’a pas marché selon lui.

Le 12 août 2021, Chelsea annonçait le recrutement de Romelu Lukaku pour 113 millions d’euros. Le belge débute avec les Blues en trombe, avec son premier but inscrit dès ses débuts en championnat. Mais la suite a été moins glorieuse. Entre blessure et conflit avec son entraîneur, Lukaku a complètement disparu le reste de l’exercice. Une saison, 15 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues plus tard, le buteur des Diables rouges est de retour à l’Inter où il a été prêté par Chelsea pour l’ensemble de la saison 2022-2023.

Lors d’une interview accordée à DAZN, Lukaku a tenté d’expliquer ce qui n’a pas fonctionné la saison dernière du côté de Chelsea. « Beaucoup de choses se sont mal passées. Quand je suis parti (de l’Inter, ndlr), je voulais prendre ma revanche sur Chelsea« , a ainsi expliqué le belge avant de poursuivre. « Je pensais que j’y serais un héros, mais ça n’a pas été le cas. Je crois qu’en un an, tout le monde a oublié les choses que je suis capable de faire sur un terrain« , a ajouté l’attaquant de 29 ans, qui n’a jamais trouvé grâce aux yeux de Tuchel.

Interrogé sur son parcours et les clubs qui l’ont forgé, l’attaquant belge n’a pas cité les Blues dans sa réponse: « L’Inter, Anderlecht et Everton m’ont donné l’opportunité de devenir le joueur que je suis. » Mais, malgré cette saison ratée à Chelsea, Lukaku n’a rien perdu de sa motivation et compte bien se relancer avec l’Inter. « La saison à Chelsea m’a donné de la motivation en plus pour faire encore mieux qu’avant. (…) C’est une sorte de colère que j’ai en moi. L’équipe (l’Inter Milan) l’a aussi, puisqu’elle n’a rien gagné l’an dernier, et tous ensemble, on espère faire mieux et remporter quelque chose« .

Concernant son retour en Italie, Lukaku n’a pas eu « de doutes ». « À l’Inter, j’étais un bon joueur, alors que la saison à Chelsea a été difficile. C’est pour ça que j’ai pris la décision de revenir ici« . Selon The Telegraph, l’attaquant Nerazzurri pourrait même rester une deuxième saison de suite en prêt à l’Inter Milan si la saison 2022-2023 se déroule bien pour lui.