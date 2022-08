Roma: Georginio Wijnaldum donne les raisons de sa venue

Présenté à la presse par la Roma ce mardi soir, Georginio Wijnaldum a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club de la Louve.

«Le club est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Le joueur de 31 ans rejoint les Giallorossi sous la forme d’un prêt initial en provenance du Paris Saint-Germain, champion de France. Dans le cadre de l’accord, il existe une option pour que le transfert devienne permanent à la fin de la campagne 2022-23», c’est en ces mots que la Roma a officialisé la venue de Georginio Wijnaldum, en provenance du PSG, le vendredi dernier.

Ce mardi soir, l’international néerlandais a été présenté à la presse par le club romain. L’occasion pour l’ancien milieu de Liverpool, de donner les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’équipe entraînée par José Mourinho.

« Je n’ai pas fait l’entraînement physique habituel, j’ai moins joué que je n’aurais dû l’année dernière. Mais j’ai travaillé dur avec le PSG et j’ai fait un travail individuel. Mentalement, je suis prêt à jouer, mais nous verrons comment les choses se passent. Je suis venu ici à cause des efforts que le club a faits pour m’avoir. J’ai parlé à Salah et Strootman, du club et de la ville, je n’ai entendu que de bonnes choses. J’ai aussi parlé à Hakimi, même s’il a joué pour l’Inter. Mais, je le répète, ce qui m’a le plus convaincu, c’est l’effort pour m’avoir. Je me suis senti très apprécié », a expliqué l’international Oranje.

Georginio Wijnaldum va faire ses débuts avec la Roma ce dimanche en Serie A, sur la pelouse de Salernitana. Même s’il est clair qu’il ne sera pas titulaire, il peut espérer disputer tout de même quelques minutes. L’autre attraction de ce premier match de la saison côté romains, sera les premiers pas officiels de Paulo Dybala sous ses nouvelles couleurs. La star argentine est attendue pour faire passer un cap au club de la Louve cette saison.