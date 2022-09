Roi Charles III : les exigences folles et ultra strictes du « prince chouchouté »

Surnommé jusqu’ici « le prince choyé », le roi Charles III a des exigences très précises pour sa routine quotidienne. Jusqu’à ses moindres exigences, concernant son bain, ses repas, ses déplacements.

Ces derniers jours ont été bien remplis pour le roi Charles III, nommé samedi dernier nouveau monarque de la Grande-Bretagne. Mais l’ancien prince de Galles a déjà un rituel strict quant à la façon dont il aime passer ses journées.

Selon le documentaire d’Amazon Prime Serving the Royals : Inside the Firm, l’ancien prince de Galles a gagné le titre de « prince choyé » auprès du personnel de sa résidence de Clarence House. L’ancien majordome de la Princesse Diana, Paul Burrell, déclare que « ses pyjamas sont repassés tous les matins, ses lacets sont repassés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l’eau doit être juste tiède ». Il ajoute également que Charles III « demande même à ses valets de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents tous les matins ».

Le roi Charles III va jusqu’à demander à ses valets de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents tous les matins. La routine matinale se poursuit avec son petit-déjeuner. «Il a du pain frais fait maison, un bol de fruits frais, des jus de fruits frais», a expliqué pour sa part le chef Graham Newbould, un ancien membre du personnel royal, rapporte le New York Post. «Où que le prince aille dans le monde, la boîte du petit-déjeuner l’accompagne. Il a six types de miel différents, des mueslis spéciaux, ses fruits secs et tout ce qui est un peu spécial pour lequel il est un peu difficile.»

Il insiste également pour que son fromage et ses biscuits soient réchauffés à une certaine température à la fin des repas et demande à son personnel de garder un plateau chauffant à proximité, soutient un autre employé à un média britannique. Le roi apporterait même son propre siège de toilette dans ses voyages, ainsi que du papier toilette Kleenex Velvet partout où il va.