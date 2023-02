Roi 12 12: l’homme d’affaires malien fait une promesse à Manadja Confirmé

Après les dons en nature et en espèce reçus par Manadja Confirmé, l’ancien manager de DJ Congélateur peut encore compter sur le Roi 12 12 qui vient de lui faire une importante promesse.

Après avoir annoncé sa séparation d’avec son artiste DJ Congélateur, Manadja Confirmé a pu compter sur le soutien indéfectible des ivoiriens, toutes catégories confondues.

Touché par les évènements ayant conduit à cette séparation qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, le Roi 12 12 n’est pas resté indifférent. Le malien a adressé un message à la jeunesse ivoirienne sur sa page Facebook. Pour lui, la gratitude et la reconnaissance sont des valeurs que chérissent les grands esprits de ce monde.

« C’est à cela que j’invite toute la jeunesse africaine : Cultiver la reconnaissance et combattre l’ingratitude sous toutes ces formes. La reconnaissance porte en elle les fruits de la bienveillance humaine et rends ce monde plus solidaire », a-t-il affirmé.

Il évoque ainsi le cas de l’artiste Kerozen qui n’a ménagé aucun effort pour accepter faire un feat avec Manadja Confirmé. « L’artiste Kerozen est un véritable visage et modèle de reconnaissance pour toute la jeunesse. J’ai eu les témoignages personnellement de sa productrice et Manager Emma Dobré, que je remercie pour sa visite de courtoisie lors de mon dernier séjour en Côte d’Ivoire », a-t-il reconnu.

En ce qui concerne les aides apportées à l’ancien manager de DJ Congélateur, le Roi 12 12 s’est résolu à corriger l’ingratitude. « M’inscrivant dans la dynamique de la promotion de la reconnaissance, je tiens à informer l’opinion publique que j’apporterai ma modeste contribution pour lancer la carrière du jeune et talentueux Manadja Confirmé, victime de l’ingratitude dans les jours à venir par l’intermédiaire de mon fils Apoutchou National », a-t-il promis.