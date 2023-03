Roi 12 12 distingué: le milliardaire Malien reçoit un prix honorifique au Benin

L’homme d’affaires Malien, le Roi 12 12 a été distingué le samedi 11 mars 2023 lors de la grande soirée de gala de la tournée africaine de la Coopération au Benin(TAC).

En réponse à une invitation à l’étape 7 de la tournée Africaine de la coopération (Tac Bénin Célébration), le Malien Sidi Moctar Dembélé est au Bénin depuis vendredi 10 mars 2023 où il a rencontré le ministre des sports Oswald Homeky.

« J’ai été reçu par le Ministre de la jeunesse et des sports, Oswald Homéky à son domicile, c’est vraiment un honneur pour moi et je tiens à le remercier ainsi que tout le peuple Béninois, pour tout cet amour qu’ils m’apportent. Vive la Jeunesse Africaine », avait -t-il écrit sur sa page Facebook samedi dernier.

Une distinction honorifique

Et puis, le soir, au palais des congrès de Cotonou, le milliardaire philanthrope, Roi 12 12 a été distingué lors de la grande soirée de gala de la Tournée Africaine de la Coopération (Tac Bénin Célébration) organisée par l’ONG Afrique et Mérites et dont il est l’invité d’honneur.

« Jnai été honoré en ce jour à l’occasion de la tournée africaine au Benin (TAC). Je remercie le peuple béninois. Un sincère remerciement au comité d’organisation. Vive la jeunesse. Que Dieu bénisse l’Afrique », a-t-il reconnu.

Contrairement à Abidjan en Côte d’Ivoire où le Roi 12 12 a reçu un accueil digne d’un film humoristique où les acteurs sont traités de « mendiants professionnels », le richissime homme d’affaires Malien est venu discrètement au Bénin sans tambour ni trompette.

Outre sa rencontre avec le ministre Oswald Homeky, c’est à la soirée de distinction de Tournée Africaine de la Coopération (Tac Bénin Célébration) qu’il a rencontré des artistes béninois dont Nel Oliver, Nikanor, Fanny Senan et bien d’autres.