Rodrygo: «j’ai refusé de signer au Barca et mon père était furieux»

Dans une interview accordée à Globo Esporte, Rodrygo Goes est revenu sur son transfert au Real Madrid. Le Brésilien a évoqué les coulisses de ce départ chez les Merengues, avec son père qui voyait son fils au Barça.

Rodrygo a déclaré qu’il avait un accord verbal avec Barcelone, qui avait avancé dans les négociations avec son ancien club de Santos, et que son père était impatient qu’il signe avec l’équipe catalane. Cependant, le jeune attaquant avait d’autres plans en tête.

« Pratiquement, tout a été fait avec Barcelone, il ne manquait que des signatures. J’ai demandé à mon père : « N’y a-t-il rien du Real Madrid ? » Il n’y avait rien. Je lui ai demandé d’attendre jusqu’à la fin de la semaine parce que j’avais un match. J’ai dit :Je vais le casser et le Real Madrid me verra’ », se souvient Rodrygo.

Face à Vitória, Rodrygo avait inscrit un triplé et délivré une passe décisive et le Real Madrid avait appelé son père pour discuter de son transfert. « Le lendemain, mon père est parti sans rien dire. Il est revenu plus tard, est entré directement dans ma chambre et a pris un maillot du Real Madrid et un maillot de Barcelone. Il me les a lancés et m’a dit : “Choisis”. Je n’ai même pas réfléchi, c’était le Real Madrid ».

