Rodrygo: « c’est bien plus qu’un rêve de disputer une Coupe du monde »

Dans un entretien accordé à AS ce mardi, l’ailier du Real Madrid Rodrygo a évoqué sa participation à la Coupe du monde 2022, sa première avec le Brésil.

Convoqué par Tite parmi les 26 brésiliens qui disputeront la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre), Rodrygo Goes va participer à son premier Mondial avec la Seleçao à tout juste 21 ans. Un rêve éveillé pour l’attaquant du Real Madrid surtout au vu de la concurrence à son poste. Et, le joueur formé à Santos compte montrer son talent durant la compétition et aider sa sélection à remporter une nouvelle étoile.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

«Pour un gamin comme moi, c’est bien plus qu’un rêve de disputer une Coupe du monde. Et en plus avec la concurrence tellement incroyable qu’il y a à mon poste. Le simple fait d’être ici me fait me sentir privilégié. Je compte les minutes jusqu’au jour de nos débuts contre la Serbie, le 24. Je n’avais qu’un an quand nous avons remporté la dernière Coupe du monde,

contre l’Allemagne, et maintenant que j’ai 21 ans, j’espère que nous serons champions du monde, encore. Je serai ravi d’y parvenir. Il y a de la concurrence ici, mais si j’ai finalement réussi à jouer souvent pour le plus grand club qui soit, le Real Madrid, bien sûr, je peux aussi jouer pour le Brésil», a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à AS ce mardi.$

Après ce premier match contre la Serbie, le Brésil affrontera la Suisse le 28 novembre, et le Cameroun le 2 décembre, lors des deux dernières journées du groupe G. En plus de Rodrygo, la Seleçao peut compter sur une pléthore de joueurs offensifs, notamment Neymar, Vinicius Jr, Gabriele Jesus, Antony ou encore Raphinha pour aller chercher la première place de cette poule, avant peut-être de monter à nouveau sur le toit du monde.