Roberto Martinez: «Cristiano Ronaldo est un exemple pour représenter le Portugal»

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, s’est livré sur sa relation avec Cristiano Ronaldo et sur ce que représente l’attaquant dans l’équilibre actuel de la Seleção.

Arrivé à la tête du Portugal en janvier 2023, quelques semaines après la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’ancien sélectionneur de la Belgique a rapidement dû composer avec l’héritage et l’aura du quintuple Ballon d’Or. Dans un entretien accordé à la BBC, le technicien espagnol n’a pas tari d’éloges sur son capitaine.

« C’est très facile de travailler avec lui, parce qu’il est exigeant. Il attend un travail bien fait et il se soucie réellement du jeu. Il est un exemple parfait de la manière dont on doit se comporter pour représenter le Portugal », a-t-il confié. À 41 ans, Ronaldo continue de peser sur les défenses et dans le vestiaire. Martinez insiste sur un point : le statut ne repose pas sur le passé, mais sur le présent. « Ce n’est pas pour ce qu’il a accompli avant qu’il joue. C’est pour ce qu’il fait aujourd’hui. Il a inscrit 25 buts lors de ses 30 derniers matches internationaux. C’est cela qui compte. » Un message clair, à l’heure où la longévité de la star d’Al-Nassr suscite toujours autant de débats.

Un premier trophée et des ambitions intactes

Après une expérience contrastée avec la Belgique, éliminée dès la phase de groupes au Qatar malgré son statut de deuxième nation mondiale, Martinez a pris la succession de Fernando Santos. Depuis, le bilan est solide : 27 victoires en 36 rencontres à la tête de la Seleção.