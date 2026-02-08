Robert Lewandowski rejoint Messi et Ronaldo dans un cercle fermé du football

Lors de la 23e journée de Liga ce week-end, Robert Lewandowski a inscrit l’ouverture du score à la 29e minute, contribuant à la victoire du FC Barcelone 3-0 face à Majorque. Ce but s’ajoute à son compteur personnel dans un exercice où il confirme une nouvelle fois son rôle de finisseur implacable.

Avec ce but, le Polonais atteint désormais la barre des dix réalisations en Liga pour la saison 2025/26. Cette performance lui permet d’intégrer un groupe très restreint de joueurs ayant inscrit au moins dix buts lors de 15 saisons consécutives parmi les cinq championnats européens majeurs depuis le début du XXIe siècle.

Dans ce classement élite, Lewandowski se positionne derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui conservent respectivement 16 et 15 saisons à ce niveau. Ces chiffres témoignent autant de la longévité que de la constance exceptionnelle des attaquants concernés.

Un palmarès à la hauteur de sa régularité

À 37 ans, Lewandowski continue de prouver son efficacité devant le but : il totalise 10 réalisations en 18 rencontres de championnat cette saison, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Sa carrière, jalonnée de passages marquants au Borussia Dortmund, au Bayern Munich puis au FC Barcelone, s’est traduite par de nombreux titres nationaux et internationaux, dont la Ligue des champions, plusieurs championnats de Bundesliga et un titre en Liga.

Son maintien au plus haut niveau malgré l’âge et les attentes élevées illustre une capacité rare à préserver son instinct de scorer et à s’adapter aux exigences des clubs pour lesquels il a joué. Ce nouveau jalon vient renforcer l’image d’un des attaquants les plus réguliers de sa génération.