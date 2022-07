Robert Lewandowski : « Je veux écrire une nouvelle histoire » avec le Barça

Robert Lewandowski a livré sa première conférence de presse en tant que joueur du FC Barcelone ce mercredi. L’occasion pour le polonais de dévoiler ses objectifs avec son nouveau club.

Après plusieurs années de bons et loyaux services au Bayern Munich, Robert Lewandowski claque la porte pour rejoindre le FC Barcelone. Son contrat officialisé il y a quelques jours, le polonais s’est présenté à sa première conférence de presse en tant que joueur catalan ce mercredi. « Je m’appelle Robert, je viens de Pologne, j’habite à Barcelone ». C’est avec ces quelques mots d’espagnol que Lewy s’est rapidement présenté, avant de poursuivre.

« Je suis très heureux d’être ici, cela a été très difficile d’y parvenir, mais au final, cela a été fait, nous avons beaucoup de travail à faire. (…) Les derniers jours n’ont pas été faciles, mais je suis prêt à faire partie de l’équipe, de l’entraînement et j’espère jouer les prochains matchs », a-t-il lancé. Un tant bloqué par le Bayern, le polonais a dû forcer son départ créant quelques tensions avec son ancien club.

Mais tout cela est désormais du passé et Lewandowski veut se concentrer sur sa nouvelle équipe : « Je veux faire partie de ce grand club avec une histoire aussi impressionnante. Je veux écrire une nouvelle histoire et gagner des titres ». De son côté, le président du FC Barcelone Joan Laporta, présent également à cette conférence de presse, a de nouveau remercié le joueur pour s’être battu pour rejoindre les culés.

« Tu as fait tout ce qu’il fallait pour venir. Tu as fait de grands efforts. Nous avons besoin de joueurs comme toi, on sait que tu es un travailleur. On travaille pour avoir une équipe chaque fois plus compétitive », a déclaré le patron du Barça. Robert Lewandowski devrait débuter son aventure catalane contre le Real Madrid dimanche prochain, en amical aux USA.