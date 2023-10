Robert Dussey au Burkina Faso: “ne laissez pas quelqu’un vous dire ce que vous devez faire…”

En visite au Burkina Faso ce week-end pour représenter le président Faure Gnassingbé à la remise de diplôme aux étudiants de la 12ème promotion de l’Institut des Hautes Etudes Internationales (INHEI), le ministre togolais des Affaires étrangères, le Professeur Robert Dussey a demandé aux Burkinabé de ne pas laisser quelqu’un d’autres leur dire ce qu’ils doivent faire.

Robert Dussey était au Burkina Faso ce week-end pour représenter le président togolais Faure Gnassingbé, qui avait été choisi comme parrain de la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la 12ème promotion de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI). Cette cérémonie, qui s’est déroulée à Loumbila, a réuni plusieurs personnalités dont les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Niger.

S’exprimant au nom du parrain, Faure Gnassingbé, le Professeur Robert Dussey a adressé un message solennel aux récipiendaires, les exhortant à ne pas trahir la mémoire de l’ancien président Thomas Sankara. « Le Burkina Faso d’abord. Ne trahissez pas la Nation Burkinabè ; Ne trahissez pas le peuple Burkinabè ; Ne trahissez pas Thomas Sankara ; seuls les intérêts du Burkina Faso sont importants, pas vos intérêts personnels ou partisans ; Éloignez-vous de ceux qui veulent vous diviser ; Méfiez-vous de ceux qui veulent vous manipuler », a déclaré le ministre dans des propos qu’il a rapportés lui-même sur le réseau social X.

Le ministre qui défend de plus en plus la souveraineté des peuples a également encouragé les étudiants à faire des choix éclairés et à être fiers de leur pays, de leur nation et de leurs dirigeants. Il les a incités à être des citoyens dignes du Pays des Hommes Intègres.

« Choisissez vous-même vos amis ; Ne laissez pas quelqu’un d’autre choisir vos amis ou vous dire ce que vous devez faire ; Soyez fier de votre pays, de votre nation, de vos dirigeants. Soyez des dignes filles et fils du Pays des hommes intègres. L’Afrique toute entière vous regarde », a-t-il ajouté en présence de son homologue, Olivia Rouamba, ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale.