Riziculture: « 05 tonnes de riz produites par heure au Bénin »

Au Bénin, cinq (05) tonnes de riz sont produites par heures. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui a été informé de cette performance de « Premium Rice Mills » lors de sa récente tournée dans les rizeries de Malanville et de Glazoué.

Aux arrêts pendant plusieurs campagnes, les rizeries de Malanville et de Glazoué tournent désormais à plein régime. C’est le constat fait par le ministre Gaston Dossouhoui au cours d’une descente sur le terrain. « Ces unités ne pouvaient produire que 02 tonnes par heure et ne tournaient pas 24h/24h. Aujourd’hui, à Malanville que j’ai déjà vu et à Glazoué où je suis maintenant, c’est d’abord une première chaîne de 05 tonnes par heure et qui doit travailler 24h/24h. Le volume de produit à traiter, c’est deux ou trois fois ce qu’on faisait avant », a affirmé le ministre de l’agriculture, au micro de l’ORTB.

« Premium Rice Mills » ne se préoccupe pas uniquement du traitement des rendements des producteurs. En effet, la société met en place un système d’accompagnement qui permet de fournir des semences aux producteurs. « La campagne 2021-2022 a produit 80 tonnes de semence certifiée et cette année, nous avons une production de 240 tonnes en cours de certification », a confié Firmin Anago, Directeur Département Agricole de Premium.

Les 240 tonnes, selon Firmin Anago « vont permettre d’emblaver 600 hectares. Les 600 hectares permettront d’avoir au moins 24 mille tonnes de paddy (riz non décortiqué) ».

Les producteurs invités à redoubler d’efforts

Séduit par la révolution en cours au niveau des rizeries, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a invité les producteurs à mieux faire. « Vous aviez vu, ce qui s’était passé ici. Aujourd’hui, vous êtes témoins de ce qui se passe et de ce qui se projette. Si maintenant, c’est bon, il faut s’engager à mieux produire », a-t-il lancé.

« Si nous ne produisons pas ce que nous mangeons, nous allons manger ce que nous ne produisons pas. Utilisez la bonne semence, utilisez les fertilisants qu’il faut et semez à bonne densité », a martelé Gaston Dossouhoui.

Il faut noter qu’environ 5 000 producteurs, réunis au sein de plus de 193 coopératives, travaillent avec « Premium Rice Mills » pour faire fonctionner les rizeries.