Rio Ferdinand : « Je voulais que Manchester United signe Thomas Partey »

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré qu’il accordait une grande importance à Thomas Partey et qu’il souhaitait même que les Red Devils signent le milieu de terrain des Black Stars.

Rio Ferdinand a été très vocal sur les comparaisons entre Partey et Casemiro. Un débat qui fait grand bruit en Angleterre où chacun estime l’un ou l’autre comme étant le meilleur milieu défensif au monde actuellement. L’ancien défenseur anglais a toujours soutenu que Casemiro était supérieur à l’international ghanéen, mais admet que le Gunner n’est pas très loin du Brésilien.

« J’évalue Partey… J’ai fait des clips avant d’aller à Arsenal, je disais que Man United devrait acheter Partey », adéclaré Ferdinand sur le podcast Vibe with FIVE. «Je crois sincèrement qu’il est un joueur de haut niveau, mais si vous continuez à mentionner Casemiro, je ne pense pas que ce sera juste pour lui.«

Partey et Casemiro sont tous deux dans une forme sensationnelle pour Arsenal et Manchester United, respectivement, cette saison. Le premier a joué un rôle déterminant dans l’ascension des Gunners au sommet du tableau de la Premier League. Casemiro a également aidé à ramener un premier trophée en près de six ans à Old Trafford alors que Manchester United semble prêt à revenir en Ligue des champions.

Récemment interrogé sur ces comparaisons avec l’ancien joueur du Real Madrid, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du monde, Thomas Partey a confié ne se concentrer que sur ses performances avec les Gunners.

« Je dois me concentrer sur mon travail. Je suis vraiment heureux d’être au moins vu par certaines personnes et je pense que le plus important est de continuer à aider l’équipe, ce qui est la mentalité que j’ai et aussi de travailler sur moi-même », a-t-il déclaré à beIN Sports.

