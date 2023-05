Rihanna: voici ce qui retarde son mariage tant attendu avec Asap Rocky

- Publicité-

Alors que Rihanna continue de faire la une des médias depuis la confirmation de sa deuxième grossesse issue du fruit de son amour avec son compagnon Asap Rocky, une source vient de révéler sur les réseaux sociaux, la raison pour laquelle le couple peine encore à légaliser leur union.

La célèbre chanteuse Rihanna et son compagnon Asap Rocky, parents d’un enfant et en attente d’un deuxième, continuent de repousser les limites de leur relation sans franchir le pas du mariage. Et selon une nouvelle information devenue virale sur la toile notamment sur twitter, les deux tourtereaux peinent à officialiser leur union à cause d’une crainte prégnante dans l’esprit de Rihanna : celle de voir une partie substantielle de sa fortune s’évanouir en cas de divorce.

En effet, l’information a été révélée par le média RadarOnline. A en croire leur source, Rihanna n’est pas pressée d’épouser son chéri. « Le couple n’envisage pas de se marier de si tôt. Tout d’abord, soyons réalistes, Rihanna vaut plus d’un milliard de dollars. Si elle se marie avec A$AP Rocky, qui n’est pas pauvre aussi, mais qui vaut beaucoup moins, elle devrait avoir un accord prénuptial à toute épreuve. Ce sont des faits avec le taux de divorce qui est de 40 à 50 %« , a rapporté le média.

Quoi qu’il en soit, Rihanna et Asap Rocky continuent de vivre leur histoire d’amour avec intensité, s’épanouissant en tant que parents aimants et partenaires engagés. Ils affrontent ensemble les défis de la vie, en gardant à l’esprit les priorités qui les animent. Pour l’instant, le mariage demeure un cap à franchir pour un avenir peut-être plus serein, mais pour l’heure, leur amour résiste aux pressions extérieures et se construit sur des bases solides, indépendamment de tout statut légal.

