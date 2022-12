Rihanna maman comblée: la chanteuse dévoile le visage de son enfant (vidéo)

Pour la première fois depuis son accouchement, la chanteuse Rihanna a dévoilé le visage de son enfant né de son histoire d’amour avec le rappeur A$AP Rocky.

Après sa grossesse hyper médiatisée, la chanteuse Rihanna a accouché de son premier enfant dans un hôpital de Los Angles, vendredi 13 mai 2022. Plus de Six moi plus tard, la chanteuse et créatrice de mode Rihanna a dévoilé le visage de son fils dans une vidéo partagée sur le réseau social Tiktok.

« Tu essaies de prendre le téléphone de maman ? », a-t-elle demandé au petit garçon. La même vidéo montre son fils avec le sourire au lèvres alors qu’il est assis dans une voiture.

Depuis la naissance de leur enfant, Rihanna et A$AP Rocky n’ont encore fait aucune déclaration officielle, et le nom du bébé reste secret jusqu’à nouvel ordre. A noter que Rihanna a annoncé sa grossesse le 31 janvier 2022, avec des photos prises lors d’une balade à Harlem sur lesquelles elle laissait apparaître son ventre arrondi sous un manteau.