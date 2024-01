Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU suite à la décision de la CIJ

- Publicité-

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mercredi pour discuter de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) appelant Israël à prévenir tout acte éventuel de « génocide » à Gaza. La demande de réunion a été initiée par l’Algérie.

Vers des mesures provisoires contre l’occupation israélienne à Gaza ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies convoquera une réunion mercredi à 16H00 GMT pour examiner la décision récente de la CIJ concernant les présumés actes de génocide à Gaza. L’appel de la CIJ à Israël pour prendre des mesures préventives a suscité une réaction rapide de la part de l’Algérie, qui a officiellement demandé la réunion du Conseil de sécurité.

Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, cette réunion vise à donner un caractère exécutoire aux mesures provisoires énoncées par la CIJ. L’Algérie, représentant de la Ligue arabe au Conseil de sécurité, se positionne ainsi pour catalyser des actions concrètes en réponse à la décision de la CIJ. La question délicate de l’occupation israélienne à Gaza et les implications du verdict pèsent lourdement sur cette réunion du Conseil.

Les membres du Conseil de sécurité, chacun avec son propre point de vue sur le conflit israélo-palestinien, devront débattre des prochaines étapes à prendre.

- Publicité-

L’attaque du Hamas a entraîné la mort de plus de 1.140 personnes en Israël, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

En riposte, Israël a juré « d’anéantir » le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et Israël, et lancé une vaste opération militaire ayant fait 26.083 morts, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du mouvement.