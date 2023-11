Retrouvailles Messi-Ronaldo: l’Inter Miami sort du silence

Dans un communiqué publié ce mardi soir, l’Inter Miami a démenti la rencontre amicale annoncée contre Al Nassr. “The Last Dance” ne devrait donc pas avoir lieu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Selon plusieurs informations relayées en milieu de journée du mardi, une dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devrait avoir lieu, lors d’une rencontre amicale entre Al Nassr et l’Inter Miami. Cette rencontre nommée «The Last Dance» est prévue dans le cadre de la Riyadh Season Cup 2024. Une dernière danse qui n’aura peut-être pas lieu malgré la médiatisation de l’événement.

En effet, dans un communiqué, l’Inter Miami nie l’organisation d’un tel match. «Une annonce a été faite aujourd’hui affirmant que le FC Inter Miami devait jouer la Riyadh Season Cup. C’est inexact», assure la franchise américaine.

Il reste à voir comment AL Nassr et les organisateurs de la Riyadh Season Cup réagiront à cette controverse, et si des éclaircissements supplémentaires seront fournis quant à la genèse de cette fausse information. Les supporters de Messi et Ronaldo, bien que déçus par cette tournure des événements, restent à l’affût de tout développement futur pouvant donner lieu à une véritable «Last Dance» entre les deux légendes du football.