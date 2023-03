Retrait du projet de loi controversé en Géorgie après des manifestations massives

Le parti au pouvoir en Géorgie a annoncé le retrait d’un projet de loi qui a déclenché deux jours de manifestations massives et de violences dans le pays. Le parti a pris cette décision pour apaiser les tensions et faire face à la pression populaire.

Le projet de loi controversé visait à réformer le système judiciaire de la Géorgie, mais il a été fortement critiqué pour ses possibles implications politiques. Les manifestants craignaient que cette réforme ne permette au gouvernement de s’immiscer dans le système judiciaire et de réduire son indépendance. Les manifestations ont été durement réprimées par la police, faisant des dizaines de blessés, en début de semaine.

Face à la pression populaire, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a annoncé le retrait inconditionnel du projet de loi. « En tant que parti de gouvernement responsable envers chaque membre de la société, nous avons décidé de retirer de façon inconditionnelle ce projet de loi que nous soutenions », a déclaré le parti du Rêve géorgien, dans un communiqué publié sur son site. Cette décision a été saluée par les manifestants et l’opposition géorgienne, qui ont appelé à la fin des violences et à un dialogue constructif pour résoudre les problèmes du pays.

Le retrait du projet de loi est une étape importante pour apaiser les tensions en Géorgie, mais cela ne règle pas tous les problèmes du pays. La Géorgie a connu une série de crises politiques ces dernières années, et les manifestations de ces derniers jours sont le reflet d’un mécontentement plus généralisé vis-à-vis du gouvernement. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la situation politique et économique de la Géorgie, mais le retrait du projet de loi controversé est un premier pas vers la résolution des problèmes du pays.