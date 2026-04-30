Restitution des biens culturels: le comité scientifique national désormais au complet

Le processus de restitution des biens culturels béninois franchit une étape décisive. Par un acte pris courant mars 2026, le chef de l’État béninois, Patrice Talon, a procédé à la nomination des membres du Comité scientifique national de restitution des biens culturels, chargé d’assurer la conduite technique et scientifique du retour des œuvres patrimoniales au Bénin.

Créé pour structurer et sécuriser un chantier aussi sensible que stratégique, ce comité est composé de six experts et représentants institutionnels. Il a pour mission d’identifier, de documenter et d’accompagner, selon des standards scientifiques rigoureux, le processus de restitution des biens culturels béninois conservés à l’étranger.

La présidence du comité est confiée à Alain Godonou, représentant de la Présidence de la République, reconnu pour son expertise en matière de patrimoine et de politiques culturelles. Il sera assisté de deux rapporteurs issus de ministères clés. Djimmy Djiffa Edah, directeur du patrimoine culturel, assure les fonctions de premier rapporteur, tandis que Franck Armel Afoukou, représentant du ministère des Affaires étrangères, occupe le poste de deuxième rapporteur.

Au-delà du bureau exécutif, le comité intègre des personnalités de référence du monde culturel et académique. Paul Akogni, spécialiste du patrimoine culturel immatériel, apporte son expertise sur les dimensions non matérielles du patrimoine. Didier Houénoudé, historien de l’art, est reconnu pour ses travaux sur la circulation et la spoliation des biens culturels africains.

À leurs côtés, Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art, contribue par sa connaissance approfondie des enjeux contemporains de la restitution et de la médiation culturelle.

Conformément aux dispositions réglementaires, la mise en œuvre du décret est assurée conjointement par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Économie et des Finances. Le texte a été contresigné par Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, et Alimatou Shadiya Assouman, alors ministre intérimaire du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Avec cette architecture institutionnelle, le gouvernement béninois se dote d’un véritable bras technique et scientifique, capable de transformer les engagements politiques en actions concrètes et structurées. La restitution des trésors culturels béninois entre ainsi dans une phase opérationnelle, appelée à renforcer la souveraineté culturelle et la transmission de la mémoire nationale.

Composition du Comité scientifique national de restitution des biens culturels