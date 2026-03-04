République du Congo : projet d’intégration du système chinois BeiDou pour sécuriser le Chemin de fer Congo-Océan

Brazzaville examine l’utilisation du système de navigation chinois BeiDou sur le Chemin de fer Congo‑Océan (CFCO) afin de renforcer la sécurité et la fiabilité du transport de marchandises, a indiqué le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique après des échanges récents avec une délégation chinoise.

Les discussions se sont déroulées le 28 février à Brazzaville, en marge du lancement des travaux de réhabilitation du CFCO, a précisé le ministère. Elles ont opposé le ministre Léon Juste Ibombo à des représentants venus de Chine, qui ont présenté les capacités du système satellitaire BeiDou et les possibilités d’application au réseau ferroviaire congolais.

Le Chemin de fer Congo‑Océan, qui relie l’intérieur du pays au port de Pointe‑Noire, transporte une large partie des flux de produits forestiers, miniers et agricoles. Les autorités congolaises soulignent que la vétusté des infrastructures et l’obsolescence des systèmes de signalisation pèsent sur la sécurité des circulations et allongent les délais logistiques, avec des conséquences financières pour les opérateurs et les filières exportatrices.

Un système satellitaire au service de la régulation des trains

BeiDou, développé par Pékin comme alternative aux réseaux occidentaux de positionnement, offre des services de localisation et de synchronisation qui peuvent être intégrés aux systèmes de gestion ferroviaire. Selon les services du ministère, l’apport d’une solution satellitaire permettrait un suivi en temps réel des convois, une meilleure régulation des circulations et une détection anticipée des incidents techniques susceptibles de provoquer des déraillements ou des collisions.

Les autorités évoquent plusieurs applications opérationnelles potentielles : contrôle automatisé des trains sur des portions équipées, maintenance prédictive fondée sur des données de position et de performance, et optimisation de la consommation énergétique par une gestion plus fine des vitesses et des arrêts. L’intégration de BeiDou pourrait également faciliter la synchronisation des systèmes électriques et des dispositifs de signalisation modernisés.

Sur le plan technique, les échanges ont porté sur la compatibilité entre le positionnement par satellite et les installations existantes, sur les besoins en matériel embarqué et au sol, ainsi que sur la mise en place de pilotes pour valider les gains de sécurité et d’efficacité. Les autorités congolaises et la délégation chinoise ont aussi abordé les modalités de formation des personnels et les exigences liées à l’entretien des nouveaux équipements.

