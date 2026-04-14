République du Congo : nouvelle découverte pétrolière supplémentaire au large

Le groupe pétrolier TotalEnergies a annoncé, le 13 avril 2026, la mise au jour d’un gisement d’hydrocarbures sur le permis Moho, situé en mer au large de la République du Congo.

Cette découverte intervient alors que des tensions géopolitiques perturbent les flux pétroliers mondiaux — notamment la fermeture du détroit d’Ormuz — et poussent certains pays, comme la Corée du Sud, à se tourner vers des approvisionnements alternatifs, y compris le brut congolais.

Selon la major française, il s’agit d’une seconde découverte sur le site de Moho, portant le volume total de ressources récupérables à environ 100 millions de barils. TotalEnergies attribue ce résultat aux importants investissements déployés sur le chantier ainsi qu’à des réformes institutionnelles mises en place récemment.

Pour Brazzaville, cette annonce tombe à un moment délicat car la production n’a jamais retrouvé les sommets atteints en 2019. Alphonse Ndongo, analyste économique au micro de RFI, estime que ces nouvelles réserves pourraient offrir un soulagement financier, mais il appelle à la prudence quant à l’usage futur des revenus attendus.

Gestion des recettes : une question déterminante

L’analyste rappelle que la situation budgétaire du pays reste fragile, avec des charges élevées et un endettement important — envers la Chine, des traders et des établissements financiers régionaux — que les autorités peinent encore à résorber. Il met en garde contre la tentation de monétiser d’avance la production, par des ventes anticipées, au risque d’éroder les bénéfices à long terme.

La viabilité de la dette congolaise n’a été jugée rétablie que récemment dans le cadre d’un programme du Fonds monétaire international. L’enjeu à présent est d’assurer que les recettes tirées du pétrole soient employées de façon à soutenir la relance économique durable et non à combler des besoins de trésorerie immédiats au prix d’engagements futurs coûteux.

Le Congo demeure le premier producteur pétrolier de la zone CEMAC et le troisième sur le continent africain ; le secteur des hydrocarbures représente près de la moitié du produit intérieur brut national. Malgré cette dépendance aux revenus du pétrole, plus de 40 % de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, signe du défi de transformer une découverte énergétique en bénéfices partagés.