République du Congo : l’Angola, pivot des échanges énergétiques et commerciaux

Selon les dernières données publiées par la Coface en 2026, l’Angola s’est hissé au troisième rang des fournisseurs de la République du Congo, absorbant 19 % des importations congolaises de biens, derrière la Chine (23 %) et l’Union européenne (21 %) et devançant désormais des partenaires historiques comme les États‑Unis ou la Namibie. Cette évolution reflète une recomposition rapide des échanges extérieurs congolais et met en lumière le rôle croissant des partenaires régionaux dans l’approvisionnement de Brazzaville.

Les flux commerciaux entre Luanda et Brazzaville reposent essentiellement sur des relations de complémentarité dans les secteurs extractifs et sur le renforcement des corridors logistiques transfrontaliers. L’Angola fournit notamment des produits pétroliers raffinés et une gamme de biens manufacturés à court de cycle, tandis que Pointe‑Noire constitue un point nodal pour la réception et la redistribution de ces approvisionnements. Des échanges de services logistiques accompagnent ces livraisons, selon les éléments compilés par les institutions sectorielles.

Le basculement vers une plus grande coopération Sud‑Sud intervient dans un contexte financier délicat pour le Congo. La dette publique dépasse 94 % du PIB et les réserves de change couvraient, au début de 2026, environ deux mois d’importations. Dans ce cadre, la diversification des sources d’approvisionnement par le recours accru à des partenaires régionaux est présentée par des analystes comme un moyen de réduire les vulnérabilités liées aux ruptures d’approvisionnement et aux aléas des marchés internationaux.

Investissements, corridors et enjeux énergétiques

Sur le plan énergétique, l’Angola est présenté depuis 2024 comme un acteur pivot pour la sécurité d’approvisionnement régionale en produits raffinés. Les corridors maritimes et terrestres entre les deux pays ont fait l’objet d’efforts de consolidation visant à fluidifier les approvisionnements vers les pôles congolais, en particulier Pointe‑Noire. Parallèlement, l’appartenance de l’Angola à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) n’a pas empêché une montée en puissance de ses relations commerciales au sein de la zone économique de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

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Les dossiers techniques et industriels mentionnés dans les analyses regroupent la gestion des champs pétroliers matures, le transfert d’expertise et le développement de solutions flottantes de liquéfaction du gaz (FLNG). Le projet dénommé « Congo GNL » figure parmi les initiatives citées par des observateurs comme illustration de la convergence d’intérêts sur la filière gazière entre acteurs privés et États de la région. Les experts soulignent également l’importance de moderniser les infrastructures portuaires et routières pour absorber l’accroissement des volumes commerciaux.