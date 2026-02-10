République centrafricaine : Mamadou Coulibaly nommé directeur pays de la Banque africaine de développement

Mamadou Coulibaly a officiellement pris ses fonctions de responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) en République centrafricaine le 26 janvier 2026 à Bangui, après avoir remis ses lettres d’accréditation à la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon. Sa nomination intervient alors que la BAD renforce son engagement financier dans le pays et prépare de nouveaux appuis destinés à la relance économique.

Dans les premiers jours qui ont suivi son installation, M. Coulibaly a été reçu par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Richard Filakota. Les entretiens ont porté sur la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2024-2028, les réformes structurelles engagées par les autorités et les mécanismes de soutien que la Banque peut mobiliser pour accompagner la reprise économique.

La Banque africaine de développement a accru de manière significative sa présence financière en République centrafricaine au cours des cinq dernières années : la valeur du portefeuille est passée à 583 millions de dollars en 2025. Pendant cette période, dix projets d’investissement et deux appuis budgétaires ont été approuvés pour un montant cumulé de 492 millions de dollars, selon les données communiquées lors des rencontres institutionnelles.

Axes d’intervention prioritaires et financements attendus

Les priorités identifiées pour les prochains cycles de financement mettent l’accent sur la génération d’emplois pour les jeunes, le renforcement des services de santé et la modernisation des infrastructures de transport. Parmi les projets annoncés ou anticipés figure notamment la construction d’un pont sur l’Oubangui, inscrit parmi les investissements structurants destinés à améliorer la connectivité et les liaisons commerciales transfrontalières.

Outre les projets d’infrastructures, la Banque prévoit d’allouer des ressources sous forme d’appuis budgétaires pour soutenir la mise en œuvre des réformes gouvernementales. Ces instruments financiers visent à faciliter la mise en place de politiques publiques favorables à la stabilité macroéconomique et à la relance des secteurs productifs.

Les échanges entre le nouveau responsable pays et les autorités centrafricaines ont servi également à préciser le calendrier des interventions et les modalités de coordination avec le gouvernement, les bailleurs internationaux et les partenaires techniques. Les discussions ont abordé les priorités sectorielles, les conditions d’éligibilité aux financements et les procédures d’exécution des projets déjà approuvés.