Rentrée 2026-2027 au Bénin: le CNE fait plusieurs recommandations

​À l’approche de la prochaine rentrée académique, le Conseil National de l’Éducation (CNE) a réuni les acteurs majeurs du système éducatif lors de son séminaire annuel préparatoire.

Au cœur des réflexions : l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement et le comblement des déficits en personnel enseignant sur toute l’étendue du territoire national.

​Parmi les propositions phares issues de cette session de concertation figure l’extension du dispositif des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) au sous-secteur de l’enseignement maternel.

​Étendre le dispositif AME pour renforcer le préscolaire

​Si le recours aux enseignants de la base de données AME est désormais ancré dans le primaire et le secondaire, la maternelle est restée longtemps en marge de ce mécanisme de recrutement d’urgence. Face à la demande croissante en matière d’encadrement de la petite enfance et à la volonté d’élargir l’accès au préscolaire, le CNE suggère d’y déployer les AME dès la rentrée 2026-2027.

​Cette recommandation vise à résorber le manque d’effectifs qualifiés dans les écoles maternelles publiques et à garantir un encadrement pédagogique de proximité dès le plus jeune âge.

​Qualité des enseignements, suivi et gouvernance

​Outre la question des effectifs à la maternelle, le Conseil a insisté sur plusieurs leviers stratégiques pour assurer une année scolaire performante :

​ Suivi pédagogique et évaluations : Le CNE préconise l’harmonisation des pratiques de classe et la consolidation des réformes d’évaluation afin d’élever le niveau d’acquisition des apprenants.

Le CNE préconise l’harmonisation des pratiques de classe et la consolidation des réformes d’évaluation afin d’élever le niveau d’acquisition des apprenants. ​ Infrastructures et logistique : L’instance insiste sur l’anticipation dans l’aménagement des salles de classe et la mise à disposition à bonne date des matériels didactiques avant le jour du réaménagement des classes.

L’instance insiste sur l’anticipation dans l’aménagement des salles de classe et la mise à disposition à bonne date des matériels didactiques avant le jour du réaménagement des classes. ​Conditions de travail du personnel : La régularité du traitement des AME et la gestion efficiente de leurs affectations ont été rappelées comme des conditions essentielles pour préserver un climat social serein tout au long de l’année.

​En formulant ces propositions, le CNE entend offrir au gouvernement et aux ministères sectoriels une feuille de route opérationnelle pour aborder la rentrée 2026-2027 sous le signe de l’efficacité et de l’équité territoriale.