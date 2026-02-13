Rennes – PSG (Ligue 1 J22) : où suivre le match en direct à la TV

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain se déplace ce vendredi soir au Roazhon Park pour inaugurer la 22e journée face au Stade Rennais, actuellement sixième au classement. La rencontre est programmée à 19h et constituera le premier rendez-vous de cette journée de Ligue 1.

Après le départ d’Habib Beye, c’est Sébastien Tambouret qui assurera temporairement le poste d’entraîneur principal chez les Bretons. Du côté parisien, le collectif cherchera à confirmer sa supériorité affichée lors du match aller, où le PSG avait infligé un net 5-0 aux Rennais au Parc des Princes.

L’arbitrage de la partie a été confié à Benoit Bastien. Les supporters rennais espèrent une réaction d’orgueil face au leader, tandis que le club de la capitale vise à poursuivre sa série positive.

Diffusion

La rencontre sera retransmise sur la plateforme Ligue 1+, accessible via les services de DAZN et RMC Sport, permettant aux abonnés de suivre le match en direct depuis 19h. Les options de diffusion garantiront une couverture complète pour les téléspectateurs tant en France qu’à l’étranger.

Sur le plan sportif, l’affrontement présente un double enjeu : Rennes veut rester dans la course aux places européennes et redresser la barre après le changement de staff, alors que le PSG entend conforter sa position de leader et garder son avance au classement.