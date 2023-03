« Renforces ta sécurité spirituelle et … », une influenceuse fait une triste révélation sur Didier Drogba

L’influenceuse ivoirienne Delpgie Krizoua a fait une triste révélation sur l’ancien international footballeur ivoirien Didier Drogba et lui demande de renforcer au plus vite sa sécurité spirituelle.

Didier Drogba serait t-il en danger? C’est la question qu’il convient de poser après les graves révélations faites par l’influenceuse Krizoua. D’après elle, dans un songe, elle a remarqué que Didier Drogba a eu des difficultés sanitaires.

« J’ai rêvé de Didier Drogba. Il avait un problème à l’œil gauche. Quelque chose s’était passée sur son physique comme s’il avait eu un accident », a-t-elle indiqué. Dans ses révélations, l’influenceuse Krizoua précise qu’elle ne sait pas vraiment de quoi il s’agit mais invite Didier Drogba à consulter un médecin.

« Vas consulter ou va voir un médecin. Car je t’ai vu 3 fois dans le rêve et c’est la 3eme fois que ton physique avait changé. Tu es libre de ne pas me croire. Mais suis mes conseils grand frère. Renforces ta sécurité spirituelle… et fais un bilan de santé. Dieu t’aime « , a-t-elle prévenu.

Didier Drogba n’est pas la première célébrité ivoirienne qui fait Object d’une telle révélation. En 2022, un pasteur avait annoncé que l’influenceuse ivoirienne Emme Lohoues allait fait un accident de circulation.