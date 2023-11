Rencontre Biden-Xi : un effort pour stabiliser les relations sino-américaines

- Publicité-

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se retrouveront le 15 novembre dans la région de San Francisco pour discuter de l’avenir des relations entre les deux puissances mondiales. L’objectif affiché est de stabiliser la relation, dissiper les malentendus et établir de nouveaux canaux de communication.

La rencontre très attendue entre Joe Biden et Xi Jinping aura lieu le 15 novembre prochain. Cette rencontre de haut niveau vise à aborder les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Des responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont souligné l’intention de promouvoir une « rivalité » constructive plutôt qu’un conflit ou une escalade vers une nouvelle « guerre froide ».

L’un des hauts responsables a déclaré lors d’un entretien avec la presse jeudi 9 novembre que l’objectif central de la réunion serait de « prendre des mesures qui stabilisent la relation entre les États-Unis et la Chine ». Il a ajouté que cela impliquerait la résolution de malentendus existants et l’ouverture de nouvelles lignes de communication entre les deux nations. «Notre objectif sera d’essayer de prendre des mesures qui stabilisent la relation entre les États-Unis et la Chine, de lever certains malentendus, et d’ouvrir de nouvelles lignes de communication», a rapporté AFP.

Notons que cette rencontre fixée au 15 novembre aura lieu dans la région de San Francisco. Elle intervient dans un contexte de tension entre Washington et Pékin notamment sur des questions liées au respect des droits de l’Homme.