Renaud se montre agacé lors de sa dédicace à Paris

Renaud prépare une série de concerts au Zénith de Paris les 14, 15 et 16 mai 2026 pour célébrer ses 50 ans de carrière , affiche déjà « complet » et poursuit parallèlement la promotion de son livre publié aux éditions de La Martinière. L’artiste de 73 ans a convié plusieurs invités pour ces soirées et a récemment été filmé lors d’une séance de dédicace à la librairie Tschann à Paris, où il a proféré un juron en arrivant.

Les trois dates programmées au Zénith marquent un retour scénique organisé pour le chanteur. Parmi les artistes annoncés pour partager la scène avec lui figurent Jean‑Louis Aubert, Hugues Aufray, Francis Cabrel, Julien Clerc, Mentissa, Pascal Obispo, Jean‑Paul Rouve, Alain Souchon accompagné de ses fils, ainsi qu’Axelle Red. La présence d’Axelle Red rappelle leur duo à succès de 2002, Manhattan‑Kaboul, interprété après les attentats du 11 septembre 2001 ; l’interprète de Sensualité a déclaré à Télépro que leur relation était « très tendre » et marquée par « beaucoup d’amour ».

Le projet de concerts coïncide avec la promotion de son ouvrage Renaud, le livre, paru le 10 octobre dernier et coécrit avec le journaliste Erwan L’Eléouet. Publié par les éditions de La Martinière, l’ouvrage se présente comme un récit autobiographique au cours duquel l’artiste revient sur son parcours.

Renaud : en dédicace à Paris, il se lâche

Le 16 mars, Renaud s’est rendu à la librairie Tschann, dans le 6e arrondissement de Paris, pour une séance de dédicaces. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l’artiste arriver sur place visiblement agacé et proférer la phrase « Va te faire foutre » avant de pénétrer dans la librairie.

Publicité

Sur les plateformes où la vidéo circule, certains commentaires d’internautes ont été vifs. On peut lire des réactions telles que « Quel con » ou « Pourquoi j’ai aimé ce type ? Je me déçois ». Le motif précis de l’agacement de Renaud n’a pas été établi dans les images partagées.

Les concerts du 14, 15 et 16 mai resteront centrés sur la célébration des cinquante ans de carrière de l’artiste et sur les collaborations annoncées avec les invités présents lors de ces soirées. L’annonce des noms et le statut « complet » des représentations ont été relayés dans la communication entourant l’événement.

Au regard de son actualité éditoriale, Renaud poursuit la promotion de son livre coécrit avec Erwan L’Eléouet, ouvrage dans lequel il se raconte et qui a été mis en vente le 10 octobre dernier chez La Martinière.