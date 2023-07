Remariage de Camille Makosso: voici la seule condition de ses filles Kimi et Méty

Les filles du général Camille Makosso ont posé une seule condition pour un possible remariage de leur père.

Plus de trois ans après la mort de son épouse Tatiana Kosséré, Camille Makosso pourra t-il se remarier un jour? Ce n’est pas l’envie qui lui manque mais l’homme de Dieu le fera selon la volonté de ses filles. C’est la révélation qu’il a faite il y a une semaine lors de son passage sur l’émission « La télé d’ici vacances ».

« …cette décision appartient à mes enfants. Pourquoi ? La Côte d’Ivoire ne me pardonnera jamais que je fasse rentrer une femme dans ma vie et je suis en conflit avec mes enfants, on dira Makosso a choisi femme pour laisser ses enfants…« , a-t-il expliqué.

- Publicité-

Selon lui, le jour où ses filles estiment être prêtes, elles vont le lui dire. Mais de leur côté, Kim et Mety Makosso ne semblent pas prêtes pour avoir une belle-mère. « Il a le doit de refaire sa vie avec qui il veut mais pas maintenant », a lâché clairement Kim Makosso parce que dit-elle, présentement, elle ne sont pas encore prêtes à accepter une autre femme dans leur vie.

L’année dernière, la seule condition posée par les filles Makosso est leur mariage. Elles avaient interdit à leur père, le général Camille Makosso de se remarier tant qu’elle seront encore célibataires.

Articles similaires