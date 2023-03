Remaniement ministériel en RDC : Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe intègrent le gouvernement

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé à un remaniement ministériel ce vendredi, nommant deux anciens candidats à la présidentielle, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, en tant que vice-premiers ministres. Cette décision intervient à neuf mois des élections générales prévues pour le 20 décembre.

Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, ancien chef de guerre et chef du parti MLC (Mouvement de libération du Congo), a été nommé vice-premier ministre de la Défense, tandis que Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du Président et allié de taille au sein de la coalition présidentielle, a été nommé vice-premier ministre en charge de l’Économie.

Le premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, n’a pas été remplacé, mais plusieurs membres du gouvernement ont été maintenus à leur poste, notamment Christophe Lutundula et Jean-Pierre Lihau aux Affaires étrangères et à la fonction publique, respectivement. Peter Kazadi, un cadre du parti présidentiel, a été nommé vice-premier ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, tandis qu’Antipas Mbusa Nyamwisi a été nommé ministre de l’Intégration régionale et Claude François Kabulo Mwana Kabulo, correspondant de la radio France Internationale (RFI), a été nommé ministre des Sports.

Le nouveau gouvernement comprend 57 membres, soit un membre de plus que le précédent gouvernement, avec 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d’État, 28 ministres, 1 ministre délégué et 12 vice-ministres.

Ce remaniement intervient dans un contexte de tensions politiques en RDC, notamment concernant la question de la réforme électorale avant les prochaines élections générales.