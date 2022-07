« Réglez ça vite… », Apoutchou met en garde Eunice et Ténor après leur prétendue rupture

Dans la soirée du dimanche 3 juillet 2022, la web humoriste Eunice Zunou et le chanteur camerounais Ténor ont chacun de son côté annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Comme bon nombre d’internautes, le blogueur ivoirien Apoutchou National a fait une importante mise en garde aux deux tourtereaux.

Pour Eunice Zunon et Ténor, leur histoire d’amour tant médiatisée est bien finie. Mais pas question que ça se termine du côté des admirateurs du couple. Après l’annonce de leur séparation, contrairement à leur réaction qui semblent souvent très violent et encombrantes, les célébrités ivoiriennes sont montées au créneau pour inviter le couple à plus de discernement.

C’est d’abord le général Camille Makosso qui a tout simplement mis leur photo en profil de sa page Facebook en guise de soutien. Mais d’après Apoutchou, il pourrait s’agir d’un buzz. C’est pourquoi, il invite le duo amoureux à trouver rapidement le moyen de régler leurs différends. « Eunice et Tenor, vos buzz de lesbiiiennes Gueré que vous voulez créer là, je suis pas avec ça. J’ai plus de Sopalin pour transpirer en direct donc réglez ça vite, je vous aime », a-t-il écrit sur sa page Facebook dimanche nuit.

Ténor et Eunice annoncent leur séparation

Ténor et Eunice Zunon ont mis fin a leur histoire d’amour. Telle une rumeur, la confirmation a été faite par chacun des deux artistes ce dimanche 03 juillet 2022 sur leur page Facebook. « Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie… Je n’allais peut-être pas avoir le courage de le faire », écrivait Eunice Zunon. Mieux, en réponse à un commentaire d’une internaute elle ajoute : « Lol, sur l’acte de naissance des filles de joies , il est écrit en petit caractère (Madame Ténor). Moi je n’avais pas vu ça , je me suis jetée dedans».

Mais ce qui semblait être une blague de très mauvais goût a été confirmé quand la triste nouvelle a enflammé la toile. Alors que les internautes leur demandaient d’essayer de régler les choses, les deux célébrités ont indiqué que c’était vraiment fini entre eux. « Je ne peux pas avoir honte d’avoir aimé. Quand c’est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilité au lieu de vouloir retourner la situation », a mis en storie Messenger Eunice en faisant allusion aux dernières publications de Ténor sur sa page Facebook.

C’est fini malheureusement

Se sentant visiblement indexer, Ténor a alors pris la parole pour mettre fin aux supputations : « Ténice, c’est fini malheureusement », peut on lire sur la page de l’artiste camerounais en légende d’une publication d’Eunice Zunon.

Et pourtant, la relation entre Eunice et Ténor a uni considérablement la Côte d’Ivoire et le Cameroun, deux pays frères qui ne ratent aucune occasion pour se jeter des pierres.