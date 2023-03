Régina Daniels: « J’ai failli quitter mon mari après une grosse dispute … »

La star de Nollywood, Regina Daniels, a fait des révélations sur son mariage avec le milliardaire Ned Nwoko. Dans une vidéo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux, l’actrice a avoué avoir par moment envie de quitter l’homme politique de 60 ans à la suite d’une violente altercation.

La vie de couple n’a jamais été un long fleuve tranquille. Le mariage est fait des hauts et des bas et ce n’est pas Régina Daniels qui dira le contraire. En effet, la jeune actrice a traversé des moments pénibles qui lui ont même parfois donner l’envie de quitter son mari comme elle vient de l’affirmer dans un vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Regina Daniels a expliqué dans la vidéo qu’elle avait pensé à quitter son mari après une grosse dispute, mais elle s’est finalement convaincue de rester. « Après une grosse dispute avec mon mari j’avais décidé de rompre… mais je me suis rendu compte après que c’est un homme bon. Il était juste dans une mauvaise situation et il essayais de s’en sortir. C’est moi et mon esprit tout le temps… », a-t-elle affirmé dans sa vidéo.

Faut-il le rappeler, le mariage de Regina Daniels avec le polygame Ned Nwoko, a toujours été sujet de controverse sur la toile. Pendant que certaines s’insurgeaient contre la différence d’âge entre les deux tourtereaux, d’aucuns ont collé l’étiquette de femme matérialiste à la jeune actrice, l’accusant d’être avec l’homme d’affaire de 60 ans à cause de son argent.

Malgré les critiques, Regina Daniels et Ned Nwoko sont toujours ensemble et ont deux enfants ensemble. Le couple a souvent partagé des photos et des vidéos de leur vie de famille sur les réseaux sociaux, montrant qu’ils sont heureux ensemble malgré les défis qu’ils ont pu surmonter.