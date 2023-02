Regina Daniels et son mari Ned Nwoko humiliés pendant leur campagne électorale (vidéo)

Regina Daniels et son mari Ned Nwoko ont été humiliés par la population en pleine campagne électorale.

Regina Daniels était aux côtés de son mari Ned Nwoko pour les rassemblements politiques. En effet, l’homme d’affaires Ned Nwoko, veut un siège de sénateur sous le PDP dans l’État de Delta.

Pour l’aider à briguer un nouveau mandat, sa femme Regina a tenté de s’adresser à une foule de jeunes Nigérians dans l’optique de les convaincre de voter pour lui et son parti à quelques jours des élections présidentielles prévues pour le samedi 25 février 2023.

Mais à la surprise générale, comme l’indique la vidéo ci dessous, pendant que Ned criait “PDP” à la foule et s’attendait à une reprise « PDP Pouvoir”, on peut entendre la foule scander le nom du candidat à la présidence du Parti travailliste, Peter Obi.

Humilié et refoulé par les jeunes, le couple Regina Daniels et son mari Ned Nwoko a perdu le contrôle de la foule. Avec l’aide de leurs collaborateurs, ils ont tenté en vain d’empêcher les jeunes de chanter le nom d’Obi. Malheureusement, le mal était déjà fait et la séquence fait grand bruit sur les réseaux sociaux.